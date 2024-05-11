Mersin Büyükşehir Belediye, seriyi 2-0 yaptı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 21:03
Mersin Büyükşehir Belediye, seriyi 2-0 yaptı
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Mersin ekibi 19-14 önde tamamlarken, konuk ekip Gaziantep Basketbol devreye 37-36 önde girdi.

Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü periyot 58-58'lik beraberlikle bitti. Son periyotta taraftar desteğini de alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin üçüncü mücadelesi, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.


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