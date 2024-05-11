Mersin Büyükşehir Belediye, seriyi 2-0 yaptı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yendi ve seriyi 2-0 yaptı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol'u 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Mersin ekibi 19-14 önde tamamlarken, konuk ekip Gaziantep Basketbol devreye 37-36 önde girdi.
Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü periyot 58-58'lik beraberlikle bitti. Son periyotta taraftar desteğini de alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 79-77 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin üçüncü mücadelesi, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- 9. Yargı Paketi taslağı ortaya çıktı!
- 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
- Erdoğan'dan 'öğretmen cinayeti' açıklaması
- Seçimde düğüm çözülüyor
- Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
- Erbaş gazeteciyi görmemezlikten geldi
- Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
- Ali Koç adaylık için kararını verdi!
- POS'la para toplayanlar dikkat!