Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin Spor, sahasında Karşıyaka'yı devirdi

Mersin Spor, sahasında Karşıyaka'yı devirdi

21.11.2025 21:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Mersin Spor, sahasında Karşıyaka'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftada Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Mersin Spor: OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10

Karşıyaka: Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız

1. Periyot: 22-17

Devre: 41-40

3. Periyot: 63-57

Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig (Karşıyaka)

İlgili Konular: #Karşıyaka #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Mersin Spor