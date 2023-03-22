Mersin Yenişehir, Final Four'da!
Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında Tango Bourges Basket'i 91-63 mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Final Four'a kaldı.
Kadınlar EuroLeague çeyrek final üçüncü maçında Tango Bourges Basket'i 91-63'lük skorla mağlup eden temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, seriyi 2-1 kazanarak final four'a katılma başarısı gösterdi.
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını temsilcimiz 46-33 önde tamamladı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Chelsea Gray 27 sayı ve Elizabeth Williams 14 sayıyla oynadı. Tango Bourges Basket'te ise Anete Steinberga 14 sayı kaydetti.
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