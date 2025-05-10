Mersinspor tek sayı farkla galip!
Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 60-59 yendi.
Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 60-59 mağlup etti.
Bu sonuçla Mersin temsilcisi, 15. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 12. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Şehmus Hazer 9, Odiase 2, Cavanaugh 5, Bouteille 2, Furkan Haltalı, Simonovic 8, Ponitka 5, Furkan Korkmaz 9, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş 2
Mersinspor: Cobbs 12, Kartal Özmızrak 5, Cruz 11, Magnay 5, Manek 5, Olaseni 1, Pineiro 3, Efianayi 15, Emre Tanışan 3, Canberk Kuş
1. Periyot: 15-20
Devre: 26-33
3. Periyot: 43-45
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