Mersinspor tek sayı farkla galip!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:35

Güncelleme: 10.05.2025 - 09:35

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 60-59 mağlup etti.

Bu sonuçla Mersin temsilcisi, 15. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 12. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Bahçeşehir Koleji: Smith 15, Şehmus Hazer 9, Odiase 2, Cavanaugh 5, Bouteille 2, Furkan Haltalı, Simonovic 8, Ponitka 5, Furkan Korkmaz 9, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş 2

Mersinspor: Cobbs 12, Kartal Özmızrak 5, Cruz 11, Magnay 5, Manek 5, Olaseni 1, Pineiro 3, Efianayi 15, Emre Tanışan 3, Canberk Kuş

1. Periyot: 15-20

Devre: 26-33

3. Periyot: 43-45