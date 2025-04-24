Mersinspor, TOFAŞ maçının hazırlıklarını sürdürdü
Mersinspor, Süper Lig'in 27. haftasında TOFAŞ ile oynayacağı kritik maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Can Sevim, play-off için kalan maçlarda en iyi sonucu hedeflediklerini belirtti.
Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda TOFAŞ ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yapan Mersin ekibi, taktik çalışması gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevim, ligin normal sezonunda oynayacakları son 4 müsabakadan iyi sonuçlar almaya çalışacaklarını belirtti.
Sevim, play-off hedeflerine değinerek, "Kalan maçlarda yapabildiğimizin en iyisini yapmak ve alabildiğimiz maksimum derecede galibiyet almak istiyoruz. Bu, doğrudan play-off'a girip girmeyeceğimizi belli edecek. TOFAŞ maçı bunlardan sadece biri." ifadelerini kullandı.
Oyunculardan Justin Cobbs da TOFAŞ'ın ligin güçlü takımlarından biri olduğunu, play-off'a kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
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