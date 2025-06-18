Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Kafa Sports'un programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında konuşan Mert Günok, "Ole Gunnar Solskjaer, herkesin de gördüğü gibi pozitif bir insan. Türkiye'de bu durum bazen hor görülebiliyor. Bizim insanımıza farklı gelen bir yapı; sürekli mutlu görünmek, gülümsemek. Berabere kaldığımız veya mağlup olduğumuz maçlardan sonra bunun çokça konusu olmuştur diye düşünüyorum. Solskjaer, kendi kişiliğini her zaman bizlere de yansıtıyor. Pozitif bir kişilik." ifadelerini kullandı.

"HER KUPAYI KAZANMAK HEM HAYALİM HEM HEDEFİM"

Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu kazanmak istediğini belirten tecrübeli eldiven: "Beşiktaş forması altında, hangi kupa olursa olsun, her kupayı kazanmak hem hayalim hem de hedefim. Almadığımız lig şampiyonluğu kaldı. Onu da inşallah seneye alacağız." dedi

Derbi maçları hakkında fikirlerini açıklayan tecrübeli oyuncu: "Kötü giden sezonda kazandığımız derbiler mutlu etse de şampiyonluğa giderken kazanılan derbi maçları kadar mutlu etmiyor. Bu derbileri, şampiyonluğa giderken kazanmak istiyorum." sözlerini sarf etti.