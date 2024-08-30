Mert Günok'tan Mattia Croci-Torti'ye gönderme!
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Lugano karşılaşması sonrası konuştu.
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Lugano karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti'ye göndermede bulunan Mert Gümnok, "Maçtan önce Lugano teknik direktörünün iddialı açıklamaları vardı. Oyuncuları da kendilerini motive etmek için yapmışlardı. Bizim kalitemiz belliydi, kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Sahaya yansıttık ve maç 5-1'le sonuçlandı." diye konuştu.
Torti, maçtan önce, "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Geçen seneki maçımızı unutmayalım. Geçen sene de burada galip gelmiştik. Yine kazanmak için buradayız" diye konuştu.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi...
- Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer etti
- Mert Günok'tan Torti'ye gönderme!
- Feyyaz Uçar: Transferi konuşmuyoruz
- Enis Destan: 'Takım ve ben son derece üzgünüz'
- Gabriel Paulista: Ben de çok şaşırıyorum
- Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da Avcı'dan flaş sözler!
- Abdullah Avcı'ya 'istifa' tepkisi!
- İki polis müdürü görevden alındı!
- Paris 2024'te bir ilk: Mülteci sporcu tarihe geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- Türkiye Araplaştırılıyor mu?