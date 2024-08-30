Mert Günok'tan Mattia Croci-Torti'ye gönderme!

Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Lugano karşılaşması sonrası konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:18
Mert Günok'tan Mattia Croci-Torti'ye gönderme!
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Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Lugano karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti'ye göndermede bulunan Mert Gümnok, "Maçtan önce Lugano teknik direktörünün iddialı açıklamaları vardı. Oyuncuları da kendilerini motive etmek için yapmışlardı. Bizim kalitemiz belliydi, kalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Sahaya yansıttık ve maç 5-1'le sonuçlandı." diye konuştu.

Torti, maçtan önce, "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Geçen seneki maçımızı unutmayalım. Geçen sene de burada galip gelmiştik. Yine kazanmak için buradayız" diye konuştu.


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