İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında futboldaki bahis ve şike iddialarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında bu kez futbolun üst kademelerini hedef alan geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş da emniyete götürüldü. Peki, Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş neden gözaltına alındı?

MERT HAKAN YANDAŞ KİMDİR?

Mert Hakan Yandaş, 19 Ağustos 1994 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde Ali Yandaş ve Gönül Yandaş çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası da eskiden amatör bir futbolcu olan Mert Hakan Yandaş, henüz 9 yaşındayken babasını kaybetmiştir.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN KARİYERİ VE HAYATI

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tire 1922 Spor, Menemen Belediyespor, Sivasspor kulüplerinde oynadı.

Mert Hakan Yandaş, Tirespor 1922 ve Menemen Belediyespor ile Türkiye'nin alt liglerinde geçirdiği başarılı sezonların ardından 14 Temmuz 2017'de Süper Lig ekibi Sivasspor'a katıldı. Sivasspor için ilk profesyonel maçına 19 Ağustos 2017 tarihinde Yeni Malatyaspor'a karşı alınan 2-0'lık Süper Lig galibiyetinde çıktı. 21 Eylül 2017 tarihinde, 3-0 kazanılan Türkiye Kupası maçında Bugsaşspor'a karşı takımıyla ilk golünü attı.

Sivasspor'da gösterdiği başarılı performans sonrasında adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, 2019-2020 sezonunun sonunda sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile anlaşmıştır. İlk sezonunda 34 Maçta 4 Gol 1 Asist ile oynamıştır. Merkez orta saha ve klasik 10 numara pozisyonlarında oynayan Mert Hakan Yandaş, sezonun büyük bölümünde teknik direktör Erol Bulut tarafından sıklıkla tercih edilmiş, Luiz Gustavo, José Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas gibi isimlerle beraber oynamıştır. Sezonun ilerleyen kısmında Erol Bulut takımdan ayrılmış yerine Emre Belözoğlu geçmiş, Mert Hakan Yandaş ise forma giymeye devam ederek tercih edilen oyuncu olmuştur.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları” olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;

MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;

-Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,

-Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,

-28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

-24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor - Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle l'i futbolcu toplamda 6 şahıs,

-Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"