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Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli? Mert Kömür hangi takımlarda oynadı?

Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli? Mert Kömür hangi takımlarda oynadı?

8.06.2026 15:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli? Mert Kömür hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş'ın Augsburg forması giyen genç oyuncu Mert Kömür'ü gündemine aldığı iddia edildi. Peki, Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli? Mert Kömür hangi takımlarda oynadı?

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Augsburg'da forma giyen Mert Kömür sosyal medyada araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Mert Kömür kimdir? Mert Kömür kaç yaşında, nereli? Mert Kömür hangi takımlarda oynadı?

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Mert Kömür, 17 Temmuz 2005 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 

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MERT KÖMÜR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kömür, TSV 1865 Dachau ve 1860 Münih'in altyapısından yetişmiş, 2019'da FC Augsburg'un gençlik akademisine geçmiştir. 2023'te Regionalliga'da FC Augsburg II'ye yükselmiştir. 8 Şubat 2023'te Augsburg ile 2027'ye kadar geçerli ilk profesyonel sözleşmesini imzalamıştır. Augsburg ile ilk profesyonel maçına 7 Nisan 2024'te Bundesliga'da TSG 1899 Hoffenheim'a karşı 3-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta yedek kulübesinden girerek çıkmıştır.

MERT KÖMÜR'ÜN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Asıl mevkisi 10 numara olan Mert Kömür, teknik kapasitesi, oyun görüşü ve gelişime açık yapısıyla dikkat çekiyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilirken kulübü Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

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