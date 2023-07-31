Mert Müldür, Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!

Fenerbahçe'nin transferi için Sassuolo ile anlaşma sağlandığını açıkladığı Mert Müldür, transfer için yola çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 21:27
Mert Müldür, Fenerbahçe'ye imzaya geliyor!
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Fenerbahçe'nin transferi için açıklama yaptığı Mert Müldür, yola çıktı.

Milli futbolcunun sevgilisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mert'in yola çıktığını duyurdu.

24 yaşındaki futbolcu, bu gece 00.00 sularında İstanbul'da olacak.

Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşmenin altına imza atacak.

Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.


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