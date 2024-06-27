Mert Müldür: ''Hakeme rağmen kazandık''
A Milli Takım'da Mert Müldür, Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Müldür, ''Hakeme rağmen kazandık'' dedi.
A Milli Takım'da Mert Müldür, EURO 2024'te 2-1 kazandığımız Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mert Müldür, "Herkese çok teşekkür ederim. Hep arkamızda olan taraftarımıza, takım arkadaşlarıma Birlikte çok iyi mücadele gösterdik." dedi.
Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Bu tarz takımlara karşı geçmişte çok zorlandık. 95-100 dakika da olsa maç son dakikalarda gol yedik. Artık orada da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Artık bu tür takımları yenmesini de biliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
''Hocanın tercihi, benim için fark etmiyor. Hoca nereye koyarsa oynamaya hazırım.'' diyen Mert Müldür, hakeme rağmen kazandıklarını söyleyerek, ''Kaleci topu iki eliyle tuttu, daha sonra bir müdahale var. Benim hissiyatım yüzde yüz faul ama hakem vermedi. Biz de hakeme rağmen yenmesini bildik.'' sözlerini sarf etti.
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