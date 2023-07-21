Mert Müldür'e G.Saray ve F.Bahçe'den aynı teklif
A Milli takımın başarılı oyuncusu Mert Müldür için Fenerbahçe ve Galatasaray Sassuolo'ya aynı teklifi yaptı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Milli oyuncu Mert Müldür için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı teklifi yaptığı belirtildi.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre Mert Müldür için kritik bir yarış içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sassuolo'ya yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Haberde iki ekibin de Mert için 4 milyon euro + bonusları içeren teklifi İtalyan ekibine sunduğu belirtildi.
Sassuolo'nun ise tekliflerin 5 milyon euro + bonuslara çıkarılmasını talep ettiği ifade edildi.
Geçen sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, geçen sezon 3 maçta toplamda 59 dakika süre alabilmişti.
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