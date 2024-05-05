Mertens'ten geleceğiyle ilgili açıklama!
Galatasaray forması giyen Dries Mertens, 6-1 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mertens geleceğiyle ilgili, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak" dedi.
Galatasaraylı Dries Mertens, Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mertens, "Açıkçası kolay bir maç değildi. Bireysel kalitelerin yüksek olduğu bir takım. Ama bizim de bireysel kalitemiz yüksek. Konsantrasyonumuz eksilmedi ve kazanmak istediğimizi gösterdik bu akşam" dedi.
Maçtan önceki sakatlığı için gelen soruya cevap veren Mertens, "Birkaç gün antrenman yapamadım ama doktorlarımız gerekli desteği sağladı ve oynadım" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da gelecek sezon kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren yıldız futbolcu, "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak" sözlerini sarf etti.
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