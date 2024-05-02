Galatasaray'da Dries Mertens'ten sözleşme sorusuna yanıt: '1 sene için gelmiştim ama...'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:29

Güncelleme: 02.05.2024 - 16:29

1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni yapıldı. Ödül alan sarı-kırmızılı futbolcular açıklama yaptı.

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Dries Mertens de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dries Mertens yaptığı açıklamada, "Kazandığımı biliyorum ama Barış'ın bu ödülünü almasını da çok istedim. Burada olmak çok keyifli. Çok mutluyuz. 1 sene için gelmiştim ama 2. senemi de tamamladım. Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Ancak, bu ödül ve her şey için çok teşekkür ederim. Beni burada evimde gibi hissettirdiniz" dedi.

Dries Mertens ile birlikte 1905 GSYİAD Galatasaray'da Yılın Erkek Sporcusu Ödülü'nün ortak sahibi olan Barış Alper Yılmaz da, "Özel duygular yaşıyorum. Bu stadyumda kupa almak, ödül almak çok mutluluk verici. Beni buna layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. Bu ödülü takımım için alıyorum" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera

ONUR ÖDÜLÜ MUSLERA'YA

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 1905 GSYİAD'dan onur ödülü aldı.

Törende konuşan Uruguaylı file bekçisi, "Herkese teşekkürler. Yaptığımız işin ödüllendirilmesi bizi mutlu ediyor. Ben ve ailem, bu zengin kulübün tarihinin parçası olmak gurur verici. 17 kupa olacak inşallah. 14 yılımı verdim, birçok rekor kırdım. Bunlar beklenmedikti ama çok da mutluluk vericiydi" sözlerini sarf etti.

1905 GSYİAD tarafından Galatasaray'da Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'nün sahibi olan İlkin Aydın ise, "Kendi formasını taşıdığım kulübümün ödülüne layık görülmek gurur. İlk bireysel ödülüm. Umarım kulübümle beraber geçireceğim uzun yıllarda güzel anılar biriktirdim. Kapoyu (Fernando Muslera) örnek alarak ben de bir gün Onur Ödülü'ne layık görülürüm" dedi.