Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı yıldız Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği kaydedildi.
Galatasaray’da bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük övgü alan Dries Mertens’in geleceği netleşiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonu sözleşmesi bitecek Belçikalı yıldızla 1 yıl daha devam etmek istiyor. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un bu doğrultuda, 37 yaşındaki futbolcuyla ilk görüşmeyi yaptığı ve olumlu yanıt aldığı öğrenildi.
MERTENS KALMAK İSTİYOR
Tüm kulvarlarda 47 resmi maça çıkan Mertens, 9 kez fileleri sarstı, 13 golün pasını verdi. Mertens’in, ailesiyle birlikte Türkiye’de çok mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği öğrenildi. Yönetimin de sezon bitmeden yıldız oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşmeyi imzalamayı planladığı kaydedildi.
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