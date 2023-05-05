Mertens'ten Napoli paylaşımı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 08:03

Güncelleme: 05.05.2023 - 08:03

Galatasaraylı Dries Mertens, efsanesi olduğu Napoli'nin Serie A şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.

Belçikalı yıldız paylaşımında 'Gurur duyuyorum' sözlerini kullandı.

İşte o paylaşım: