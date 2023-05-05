Mertens'ten Napoli paylaşımı
Galatasaraylı Mertens, eski takımı Napoli'nin şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.
Galatasaraylı Dries Mertens, efsanesi olduğu Napoli'nin Serie A şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.
Belçikalı yıldız paylaşımında 'Gurur duyuyorum' sözlerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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