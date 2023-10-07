Messi 247 dakika ile MVP adayı oldu!

Sakatlığı nedeniyle Inter Miami formasını bir süredir giyemeyen Lionel Messi, MLS'te yılın en iyileri ödüllerine aday gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 09:18
Messi 247 dakika ile MVP adayı oldu!
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Lionel Messi, Inter Miami'de forma giydiği 247 dakikada 2023'ün MVP'si ve Yılın En İyi Oyuncusu ödüllerine aday gösterildi. Yapılan duyuruda oylama sürecinin ise 10 Ekim'de başlayacağı ve 23 Ekim'e kadar süreceği ifade edildi.

MLS'te 4, Lig Kupası'nda 7 ve US Open Cup'ta 1 maç olmak üzere toplam 12 karşılaşmada Inter Miami formasını giyen Lionel Messi attığı 11 golün yanı sıra 5 de asistle takımına katkı sağladı.


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