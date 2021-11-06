Messi için "Ballon d'Or'" iddiasına yalanlama geldi!
France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'nin kazandığı iddia edildi ancak turnuvanın organizatörlerinden konuyla ilgili jet yalanlama geldi.
Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülünü PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin kazandığı iddia edildi.
RTP Sport'un iddiasına göre; France Football'ın Lionel Messi'yi ödülü kazandığına dair bilgilendirdi. Ayrıca ayrıca iddia bir adım ileriye götürülerek Messi'nin ödülle ilgili dergiye bir röportaj verdiği de yazıldı.
Çıkan haberlerin ardından ise turnuvanın organizatörleri bu iddiayı yalanladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Messi'ye böyle bir şey söylenmedi. Çıkan iddialar tam bir saçmalık" ifadeleri kullanıldı.
Lionel Messi, Ballon d'Or'u kazanması halinde bu ödülü 7. kez almış olacak.
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