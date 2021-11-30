Messi rekorunu geliştirdi; işte Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular
Arjantinli yıldız Ballon d’Or'un 7. kez sahibi olurken bu alandaki rekorunu daha da sağlamlaştırdı.
France Football tarafından verilen prestijli ödül Lionel Messi'ye giderken bu alandaki rekor da perçinlendi.,
Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenen törende Erkekler Ballon d'Or ödülünü 7. kez kazanan Arjantinli yıldız bu alandaki rekorunu geliştirdi.
Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain için Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu daha önce 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında ödülün sahibi oldu.
Messi ve Ronaldo'nun son zamanlardaki hegemonyasındaki ödülde Luka Modric 2018'de araya girmişti. 11 yıl önce Kaka bu ikiliye ara veren bir diğer isim olmuştu.
Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular kim?
7 - Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021
5 - Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017
3 - Michel Platini: 1983, 1984, 1985
3 - Johan Cruyff: 1971, 1973, 1974
3 - Marco van Basten: 1988, 1989, 1992
2 - Franz Beckenbauer: 1972, 1976
2 - Ronaldo: 1997, 2002
2 - Alfredo di Stefano: 1957, 1959
2 - Kevin Keegan: 1978, 1979
2 - Karl-Heinz Rummenigge: 1980, 1981
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