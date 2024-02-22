Messi ve Suarez asist yaptı: Inter Miami galibiyetle başladı!
MLS'te yeni sezonun açılışında Inter Miami, Real Salt Lake'i Robert Taylor ve Diego Gomez'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
MLS'te 2024 sezonu bu sabaha karşı oynanan maçlarla başladı.
Kadrosunda Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets gibi isimleri bulunduran Inter Miami, sezonun ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Konuk ettiği Real Salt Lake'i 2-0 mağlup eden Inter Miami Robert Taylor ve Diego Gomez kaydetti.
İlk golde asisti Lionel Messi, ikinci golde ise Luis Suarez yaptı.
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