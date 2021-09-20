Messi'li PSG, Olympique Lyon'u 2-1 yendi
PSG'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, ilk kez kendi taraftarlarının önünde oynadı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etti.
Ligin 6. haftasının son karşılaşmasında PSG, Parc des Princes Stadı'nda Olympique Lyon'u ağırladı.
Yıldız futbolcu Messi, 32. dakikada ceza sahası içinde gol pozisyonundan yararlanamadı ve 37. dakikada kullandığı frikikte top üst direğe çarparak dışarı çıktı. İlk devre golsüz tamamlandı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Paqueta'nın attığı golle Lyon 1-0 öne geçti. PSG'li Neymar 66. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi. İcardi'nin 90+3. dakikada meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle PSG mücadeleyi 2-1 kazandı.
İlk kez kendi taraftarlarının önünde oynayan Messi, 76. dakika süre aldı. Neymar ve Kylian Mbappe ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sezon 6 maçın 6'sını da kazanan PSG, puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lyon ise 9. sıraya geriledi.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Silikon karşılığında çocuklarının velayetini vermiş
- 'Abartılacak bir sorun yok, ne abartıyorsun'
- Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım
- Bu da AKP'nin seçim anketi
- Ekran sesi kansere yenik düştü
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- Gün ağardı, hasarın boyutları ortaya çıktı
- İstanbulluları bekleyen yeni tehlike: Baldırsokan
- Taliban beklenen adımı attı!
- Koronavirüs tablosu açıklandı: Koca'dan korkutan uyarı