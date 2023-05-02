Messi'nin Suudi Arabistan ziyareti huzursuzluk çıkardı
Lionel Messi ailesiyle gittiği Suudi Arabistan ziyaretini Luis Campos ve Galtier'e bildirmedi ve bu durum kulüp içinde huzursuzluk yarattı.
Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ziyaretine hocası Galtier ve Sportif Direktör Luis Campos'tan habersiz gitmesi Fransa'da gündem oluşturdu.
L'Equipe'te yer alan haberlere göre Messi'nin marka yüzü olduğu Suudi Arabistan'a ailesiyle birlikte ziyaret gerçekleştirmesi Galtier ve Campos'u rahatsız ettiği belirtildi. Lorient karşısında alınan yenilgi sonrası Suudi Arabistan ziyaretiyle ön plana çıkan Messi'nin yönetimden izinli olduğu ancak teknik ekibe seyehatiyle ilgili bilgi vermediği ifade edildi.
Fransa'da konuşulan bir başka söylentiye göre ise Messi'nin Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al-Hilalli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığı belirtildi. İddialara göre Al-Hilal'ın Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da aldığı yıllık 200 milyon euroluk sözleşmeyi geride bırakacak bir teklifi Arjantinli yıldıza sunduğu ifade ediliyor.
Lionel Messi Dünya Kupası zaferi yaşadığı sezonda PSG formasıyla çıktığı 37 maçta 20 gol 19 asistlik performans sergiledi.
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