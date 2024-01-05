Messi'nin takım arkadaşından Türkiye'ye yeşil ışık
Bitexen Antalyaspor yönetimi, ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takım arkadaşı İsveçli stoper Christopher McVey'i kadrosuna katmak istiyor.
Antalyaspor'da göreve geldikten sonra savunma hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin takım arkadaşı Christopher McVey'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 26 yaşındaki 1.92'lik İsveçli stoperin de Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Stoper mevkisi dışında savunmanın sağ bek, sol bek ve sağ stoper bölgelerinde de görev yapabilen Christopher McVey'in, Süper Lig'den Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor'un da transfer listesinde olduğu ifade edildi.
ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İsveçli stoper, bu sezon 23 maçta forma giydi.
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