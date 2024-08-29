Mesut Özil, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 19:50
Mesut Özil, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
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Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. 

MHP’den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Eski Futbolcu Mesut Özil’i makamında kabul etti" ifadelerine yer verildi.


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