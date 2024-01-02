Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe hamlesi: Takibi bıraktı!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:42

Güncelleme: 02.01.2024 - 14:42

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mesut Özil'den dikkat çeken bir hamle geldi.

35 yaşındaki eski futbolcu, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

Mesut Özil'in bu hamlesi özellikle sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Ocak 2021 ile Temmuz 2022 döneminde forma giyen Mesut Özil, çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.