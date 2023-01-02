Mesut Özil için flaş iddia! Transfer görüşmeleri başladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil'e, Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha talip oldu.
Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılıp Medipol Başakşehir'e transfer olan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'e sürpriz bir takım talip oldu.
Kariyerine Başakşehir'de devam eden ve yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 10 dakika forma giyebilen Mesut Özil, yeniden sahalara dönüş için hazırlanıyor.
Mesut Özil
AL-FAYHA MESUT'U İSTİYOR!
Suudi Arabistan basınına göre, Nwakaeme'nin de formasını giydiği Al-Fayha, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladı.
Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek olan Mesut Özil, bu sezon forma giydiği 4 maçta sadece 66 dakika sahada kalabildi.
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