Mesut Özil'den İngiltere'de yeni futbol okulu

06 Ekim 2021 Çarşamba, 06:03

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Mesut Özil, İngiltere'de yaşayan Güney Asya kökenlilerin futbola katılımını artırmak için Bradford kentinde yeni bir futbol eğitim merkezi kurdu.

İngiltere Futbol Federasyonu ve Football for Peace (Barış için Futbol) tarafından desteklenen Mesut Özil Gelişim Merkezi, Bradford Üniversitesi'nde yer alacak.

Almanya formasıyla 2014'te Dünya Kupası'nı kazanan, Real Madrid ve Arsenal formaları giydikten sonra Fenerbahçe'de oynayan Özil, "Bugüne kadar Güney Asyalıların futbola yalnızca seyirci olarak katılmasına izin verilmesini hayretle karşılıyordum" diye konuştu.

Fransız haber ajansı AFP'ye bir demeç veren Özil, ""Neden daha fazla Güney Asyalı futbolcu ve menajer görmüyoruz? Onları desteklemek ve hem sahada hem de saha dışında başarılı olmaları için bir fırsat vermek istiyorum" dedi ve ekledi:

"Ben de farklı bir etnik kökenden geliyorum ve onların karşılaşabilecekleri zorlukları biliyorum.

"Umarım bu merkez, ihtiyaçlarını karşılar."

Londra merkezli, spor diplomasisi üzerinden diyalog ve değişim hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olan Football for Peace'in kurucusu Kashif Siddiqi ise "Futbol bana çok şey verdi. Mesut'la birlikte çalışarak yeni bir platform yaratmak istedim" dedi.

Merkez bölgede yaşayan gençleri, özellikle de Güney Asya kökenlileri profesyonel futbol dünyasına katabilmeyi hedefliyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan İngiltere A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Güney Asyalıların futbola katılımını artırmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Eğitim için Bradford City takımının tesislerini kullanacak olan merkezde eğitim alan gençlerin bir kısmının bu takımda forma giyme şansı bulması bekleniyor.

Bradford yerel gazetesi Telegraph and Argus, tesisin bugün törenle açılacağını aktarıyor.