Mesut Özil'in paylaşımı, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 22:22

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı paylaşım, taraftarları heyecanlandırdı.

Profil fotoğraflarını değiştiren Mesut, "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde bir mesaj yolladı.

Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim alırken, taraftarlar yeni gelişmenin ne olduğu konusunda farklı fikirler ortaya attı.

KENDİ MARKASIYLA YENİ BİR GİRİŞİM Mİ?

Sosyal medyayı çok etkin şekilde kullanan ve Twitter'da 24, Instagram'da ise 26 milyon takipçisi bulunan Özil, iki platformda da profil resmini değiştirdi. Dünyaca ünlü yıldızın "M10" markası çatısı altında yeni bir girişimde bulunabileceği akıllara geldi.

FAN TOKEN MI ÇIKARACAK?

Yine Mesut Özil'in paylaşımı ve kullandığı görseldeki detaylar, akıllara ''Fan Token mı çıkaracak?'' sorusunu getirdi. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde Özil, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak.

FENERBAHÇE'DEN PEREİRA-MESUT VİDEOSU

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de bugün Mesut özil ile şlgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler antrenmanda çekilen kısa bir videoyu yayınladı. Vitor Pereira'nın Mesut Özil'e esprili bir şeyler söylediği ve yıldız futbolcunun da güldüğü videoyla ikili arasında sorun olduğu iddialarına set çekildi.



