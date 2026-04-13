Mete Gazoz’dan 3 madalyalı açılış

Olimpiyat şampiyonu Red Bull sporcusu Gazoz, klasik yay bireysel erkekler üçüncülük müsabakasında Meksikalı rakibi Matias Grande’yi mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz, sezona 3 madalyayla güzel bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Olimpiyat şampiyonu Gazoz, “Sezonun ilk uluslararası yarışmasını, mücadele ettiğim tüm kategorilerde madalyayla tamamladığım için mutluyum. Sezonu 3 madalyayla açmak, sezonun geri kalanı için pozitif etki edecektir. Önümüzde uzun bir sezon var. Takım arkadaşlarım ve ben, tüm kategorilerde her madalyaya talibiz. Umarım hepimiz için çok güzel bir sezon olur. Güzel başladık, güzel de devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı’yla gümüş, Klasik Yay Karışık Milli Takımı ile de bronz madalya alan Red Bull sporcusu Mete Gazoz, organizasyonu 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamladı.