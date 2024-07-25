Mete Gazoz, Paris'te sahne alıyor

Paris 2024 Olimpiyatları'nda, tarihi Les Invalides'de düzenlenecek okçuluk müsabakaları sıralama atışlarıyla başlıyor.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:14
Mete Gazoz, Paris'te sahne alıyor
Abone Ol google-news

Paris 2024 Olimpiyatları'nda okçuluk müsabakaları perşembe günü (bugün) sıralama atışlarıyla başlayacak.

Paris'in tarihi yapılarından Les Invalides'de gerçekleştirilecek mücadeleler, (TSİ) 10.30'da start alacak.

Kadınlar kategorisinde milli sporcu Elif Berra Gökkır, erkeklerde ise son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer boy gösterecek.

Okçuluk branşında perşembe günkü sıralama müsabakalarının ardından, 28 Temmuz'da kadın takım, 29 Temmuz'da ise erkek takım finalleri yapılacak.

Bireysel müsabakalarda, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta yapılacak eleme karşılaşmalarının ardından, 2-3-4 Ağustos'ta finaller gerçekleştirilecek.


mete gazoz haberleri olimpiyat haberleri okçuluk haberleri

İlgili Haberler

Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak

Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak
Takip edilecek sporcular arasında yer aldı: Paris 2024'te gözler Mete Gazoz'da!

Takip edilecek sporcular arasında yer aldı: Paris 2024'te gözler Mete Gazoz'da!
Mete Gazoz: 'Paris'e tekrar şampiyon olmak için gidiyorum'

Mete Gazoz: 'Paris'e tekrar şampiyon olmak için gidiyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler