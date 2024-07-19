Takip edilecek sporcular arasında yer aldı: Paris 2024'te gözler Mete Gazoz'da!
Mete Gazoz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi.
Başarılarıyla Türk sporunun gururu olan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Okçumuz Mete Gazoz, NBC Olympics tarafından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasında gösterildi.
Haberde milli okçumuz hakkında şu detaylara yer verildi:
"Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 21 yaşında olan Mete Gazoz, Olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor. Gazoz, 2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya kazandı ve Dünya Okçuluk Federasyonu'ndan Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu ünvanını üçüncü kez kazandı."
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