MHK'de deprem bitmiyor! Kalkavan istifa etti...
MHK'de yaşanan hakem krizinin ardından tecrübeli hakem Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı aldı.
MHK'de yaşanan hakem krizinin ardından Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı aldı ve tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.
NTV'nin haberine göre, 43 yaşındaki Mete Kalkavan'ın, liste dışı bırakılmamasına rağmen bu kararı alması şaşkınlık yarattı.
MHK'DE NELER OLMUŞTU?
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.
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