Metin Öztürk: 'Kafayı peynir ekmekle yemişler!'

Yayınlanma: 02.08.2023 - 08:28

Güncelleme: 02.08.2023 - 08:28

Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu temmuz ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamalarda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile ilgili, "Yöneticisine söyledim. Çıkalım, eteğimizdeki taşları dökelim, kamuoyu da rahat etsin, biz de rahat edelim, gerginlik bitsin bir daha da konuşmayalım. Yönetici, 'O senin karşına çıkamaz ki hitabet kabiliyeti yok' ifadelerini kullanmıştı.

SELİM SOYDAN: "ONU DİYEN METİN ÖZTÜRK"

Daha sonra Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinden Selim Soydan da bu yöneticinin Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk olduğunu iddia etti.

Sabah Gazetesi'nde konuyu gündeme getiren Selim Soydan "29 Mart 2023 tarihindeki Kulüpler Birliği toplantısına G.Saray'ı temsilen İkinci Başkan Metin Öztürk katılıyor. Ve orada, 12 başkanın ortasında Ali Koç, "Metin Bey, Dursun başkana söyleyin de karşıma çıksın. Herkes eteklerindeki taşı döksün" çağrısında bulunuyor. Metin Öztürk de karşılık olarak maalesef o lafı söylüyor. İki tane kulüp başkanı olayın aynen böyle geçtiğini teyit etti bana." şeklinde konuştu.

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Spor Gecesi Digital'in haberine göre Metin Öztürk, "29 Mart'ta yapılan Kulüpler Birliği toplantısı sırasında yaşanan bir olay bu. Ali Koç'un 'Erden Timur ile ilgili dosyalar var, onları mı çıkartalım' sözlerini kullandığı toplantı yani. Ben Kulüpler Birliği toplantısı sonrası GSİYAD iftarına katıldım ve toplantıda hem Erden Timur hem de Ali Koç'un yayın daveti ile ilgili tüm detayları başkanıma anlattım. Kendisinin konu ile ilgili bilgisi var." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un sözlerini değerlendiren Öztürk, "Ali Koç bana gelip, 'Sizi canlı yayına davet ediyoruz ama siz gelmiyorsunuz' dedi. Ben de kendisine 'Burası münazara yeri değil, birisinin diksiyonu iyidir birisinin kötüdür sonunda kazanan çıkar ama bu da haklı olduğu anlamına gelmez. Hitabet yeteneklerini karşılaştıracak değiliz' dedim." sözlerini sarf etti.

Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a yönelik sözlerini değerlendiren Öztürk, "Bu insanlar kafayı peynir ekmekle yemiş. Kendi başkanına, canlı yayında, divan toplantısında 'Cesur görünümlü korkak bir lider' diyen zatı ciddiye almak mümkün değil. Kendi efsane başkanına bu sözleri söyleyen birisi benim başkanımla ilişkimi sorgulayamaz. Her tarafı provakasyon her tarafı manipülasyon..." dedi.