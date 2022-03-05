Metin Öztürk'ten çok sert paylaşım!

05 Mart 2022 Cumartesi, 22:28

Galatasaray'da son seçimde başkan adaylarından biri olan ancak Burak Elmas'a kaybeden Metin Öztürk'ten bir paylaşım geldi.

Öztürk, sarı-kırmızılı takımın Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasının ardından, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İBRA ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk'ün bu paylaşımı kısa süre çok sayıda etkileşim aldı.