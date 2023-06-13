Metin Sipahioğlu'ndan Ali Koç çıkışı! 'Kulübe maddi anlamda kalkan oldu'

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:51

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:51

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un ilk döneminde yöneticilik yapan Metin Sipahioğlu, sarı lacivertli kulübün 17 Haziran'daki mali genel kurulu öncesi açıklamalar yaptı.

Sipahioğlu, "Mali konuda Sayın Ali Koç gibi, geldiği günden bugüne kadar; 50 milyon Euro şahsi hibe yapmış, 30 milyon Euro civarında şahsi olarak borç vermiş ve bu borçları asla almayacağını ifade ederek üzerini çizmiş, Şirketlerinden ise önümüzdeki sezon ile beraber 100 milyon Euro üzerinde sponsorluk katkısı sağlamış, Yani toplamda 200 milyon Euro civarında bir maddi katkı yapmış Başkan için, ekonomik yönden ibra etmeyelim kampanyası girişimi yapılması beni son derece üzmüştür." ifadelerini kullandı.

"KULÜBE MADDİ ANLAMDA KALKAN OLDU"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, "Kulübümüzün içinde bulunduğu maddi durum ortadayken, yeni başkan adayları bulmamız zorlaşmışken ve bana göre camiamızın en büyük problemi olarak sözlerimin başında ifade ettiğim gibi; kongrelerde ciddi bir adaysızlık - rekabetsizlik ortamı varken, böyle bir maddi katkı yapmış, kulübe maddi anlamda kalkan olmuş bir Başkanı, ekonomik yönden ibra etmeme düşüncesine bizler kapılacak olursak, bu Kulübe gelecekte Başkan bulmamız neredeyse imkansız hale gelir. Potansiyel Başkan adayları da, 200 milyon Euro vermiş Ali Koç'a bile bunlar yapıldı, benim burada ne işim var diye düşünür." dedi.

"TARİHİ HATADAN KAÇINALIM"

Sipahioğlu, "Mali Genel Kurul'da sportif ve yönetimsel yönden tüm eleştirilerin açık ve net şekilde, sonuna kadar yapılması, yönetime doğru yolun gösterilmeye çalışılması, ama bunları yaparken de sapla samanı karıştırmadan, ekonomik yönden ibra noktasında ise telafisi olmayacak tarihi bir hata yapmaktan kaçınmamızdır." sözleriyle açıklamasını noktaladı.