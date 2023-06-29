MHK'nin başına geçmesi bekleniyordu: Cüneyt Çakır'a Rusya'dan sürpriz davet

Yayınlanma: 29.06.2023 - 19:02

Güncelleme: 29.06.2023 - 19:02

Son dönemde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurul'u sonrası adı sık sık Merkez Hakem Komitesi'nde (MHK) başkanlık görevi için geçen Cüneyt Çakır'a yurtdışından bir teklif geldiği öğrenildi.

MHK'NİN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

Fanatik'te yer alan habere göre, Lale Orta'nın ardından yeni MHK başkanı henüz belli olmazken, 46 yaşındaki eski hakem, Rusya'dan davet aldı.

ÜNLÜ SIRP HAKEM DE DAVET EDİLDİ

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hakemlerden olan Cüneyt Çakır görevi kabul etmesi durumunda, eski ünlü Sırp Hakem Milorad Mazic ile birlikte Rusya Uzman Hakem Komisyonu'na katılacak. Çakır ve Mazic, tartışmalı pozisyonlar hakkında yorumlarda bulunacak.

Rusya Futbol Federasyonu'nun, son dönemde artan hakem tartışmalarının önüne bu yöntemle geçmek istediği kaydedildi.