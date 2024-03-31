Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu Collins oldu

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda ABD'li sporcu Danielle Collins şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:28
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar şampiyonu Collins oldu
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ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde, dünya 4 numarası Kazak Elena Rybakina ile klasmanın 53. sırasındaki Danielle Collins karşılaştı.

İki saat 2 dakika süren mücadelede rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki Collins, Masters turnuvalarında ilk şampiyonluğunu kazandı.


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