Avustralya Açık'ta Swiatek'i yenen Collins finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'taki tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty'nin rakibi belli oldu.

AA
27 Ocak 2022 Perşembe, 21:35
Avustralya Açık'ta Swiatek'i yenen Collins finale yükseldi
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı finalinde dünya 7 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 27. basamağındaki Collins karşılaştı.

Toplam 1 saat 18 dakika süren maçta Collins, setleri 6-4 ve 6-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

ABD'li tenisçi finalde dünya bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşacak. Barty, Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set vermeden finale çıktı.

Avustralya Açık'ta 1980'den bu yana finale yükselen ilk ev sahibi kadın tenisçi konumundaki Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi sporcu olabilmek için finalde ter dökecek.



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