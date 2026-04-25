Michael Eneramo’nun vefat haberi Nijerya Milli Takımı’nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, Michael Eneramo kimdir? Michael Eneramo nereli, kaç yaşında? Michael Eneramo neden öldü?
MİCHAEL ENERAMO KİMDİR?
Michael Eneramo, Nijeryalı eski santrafordur. 20 Kasım 1985’te Nijerya’nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Eneramo, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkisi ve ceza sahası içindeki golcü kimliğiyle dikkat çekti.
Futbol kariyerine Nijerya’da Lobi Stars formasıyla başlayan Eneramo, daha sonra Afrika ve Orta Doğu’da çeşitli kulüplerde forma giydi. Türkiye’de ise özellikle Sivasspor’daki performansıyla adından söz ettirdi.
MİCHAEL ENERAMO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Michael Eneramo’nun kariyerinde forma giydiği takımlar arasında şu kulüpler yer aldı:
- Lobi Stars
- Esperance
- USM Alger
- Al-Shabab
- Sivasspor
- Beşiktaş
- Kardemir Karabükspor
- Başakşehir
- Manisaspor