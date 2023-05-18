Michael Owen: 'Manchester City durdurulamaz'
İngiliz futbolunun efsanesi Michael Owen yaptığı açıklamalarda Manchester City'nin şu anda durdurulamaz olduğunu ve çok büyük hata yapmazlarsa eğer Şampiyonlar Ligini rahat şekilde kazanacağını söyledi
İzgiliz futbolunun efsane isimlerinden olan Michael Owen, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda Manchester City'nin en iyi değil en iyiden de iyi olduğunu söyledi.
Kendilerinin bir hata yapmadığı sürece final karşılaşmasını kaybetme gibi bir ihtimali olmadığını söyleyen Owen çok rahat bir skorla Manchester City'nin kazanacağını söyledi.
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