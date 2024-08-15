Michael Phelps'in antrenörü ile yollar ayrılmıştı: Efsane Bob Bowman'ı kim gönderdi?
Dünyaca ünlü ABD'li rekortmen yüzücü Michael Phelps'in antrenörlüğünü yapan Bob Bowman, Türkiye'nin Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'na hazırlık sürecinde danışman olarak görev almıştı. Önceki dönem Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanvekili Zeynep Nilüfer Sanvar, ABD'li antrenör ile yolların ayrılmasına Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın'ın karar verdiğini açıkladı.
Yüzme dünyası, Türkiye'ye önemli hizmetler veren ABD'li ünlü yüzme antrenörü Bob Bowman'ın kim tarafından gönderildiği konusunu tartışıyor.
Michael Phelps'in de antrenörlüğünü yapan Bowman, rahmetli olan önceki Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Bozdağan döneminde getirilmiş, şimdiki federasyon başkanı Erkan Yalçın döneminde de gönderilmişti.
Erkan Yalçın
"ERKAN YALÇIN GÖNDERDİ"
Dönemin Spor Genel Müdürü şimdiki AKP milletvekili Mehmet Baykan'ın da Türk yüzmesine yön vermesi için getirilmesine onay verdiği Bowman konusundaki polemik üzerine açıklama yapan eski milli yüzücü ve önceki dönem Yüzme Federasyonu Başkanvekili Zeynep Nilüfer Sanvar, "Bowman Türk yüzmesinin yol haritasının çizilmesi için getirilmişti, ardından 30'a yakın Türk antrenör de ABD'ye gidip eğitim aldı. Federasyon değişince yeni başkan Erkan Yalçın'ın ilk işi bu ismi göndermek oldu. Ayrıca olimpiyat beşincisi Kuzey Tuncel'in hocası Aykut Çelik'i de ne yazık ki Erkan Yalçın görevinden etti" dedi.
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