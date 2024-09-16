Michael Valkanis maç sonu rahatsızlandı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 23:32

Güncelleme: 16.09.2024 - 23:32

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Antalyaspor maçı sonrası fenalaştı.

Antalyaspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis fenalaştı.

RÖPORTAJ ALANINA GELEMEDİ

BeIN Sports'un aktardığı haberde 50 yaşındaki çalıştırıcı maç sonu röportaj alanına gelemedi.

Adana Demirspor'dan deneyimli teknik direktörle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.