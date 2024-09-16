Michael Valkanis maç sonu rahatsızlandı
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un 50 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı teknik direktörü Michael Valkanis'in Antalyaspor maçının ardından rahatsızlandığı öğrenildi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Antalyaspor maçı sonrası fenalaştı.
Antalyaspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis fenalaştı.
RÖPORTAJ ALANINA GELEMEDİ
BeIN Sports'un aktardığı haberde 50 yaşındaki çalıştırıcı maç sonu röportaj alanına gelemedi.
Adana Demirspor'dan deneyimli teknik direktörle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: #Michael Valkanis #adana demirspor #antalyaspor
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan resmi yanıt!
- Aston Villa, Young Boys deplasmanında!
- Juventus'un konuğu PSV Eindhoven!
- Bugün hangi maçlar var?
- Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK
- Ünal Aysal'dan flaş Fatih Terim açıklaması!
- Fransız yıldızın yeni adresi belli oluyor!
- Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Derbi zamanı değil'
- Galatasaray'dan iddialara yanıt!
- Galatasaray'dan seçim iddialarına yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt: ‘Süre 72 saat’
- Hasat sevinci yarıda kaldı :Tarlada kilosu 2 TL
- Naci Görür uyarmıştı: Deprem sonrası açıklama yaptı
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu’na başvurdu
- İşte en başarılı kadın belediye başkanları
- Başhekim doktora cinsel saldırıda bulundu