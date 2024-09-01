Eski hakemler Adana Demirspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararları doğru mu?
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Eski hakemler tartışmalı pozisyonları yorumladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti. Trio ekibi, yayıncı kuruluşta gecenin pozisyonlarını değerlendirdi.
61. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı penaltı kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Benim bu müdahaleye katılmam mümkün değil. VAR'da Halil Umut Meler olunca 3 defa izliyorsam 5 defa izledim. Acaba benim görmediğim bir şey mi var Halil Umut Meler gördü diye. İzletme tekniği tamamen yanlış. VAR müdahalesi kesinlikle yanlış, penaltı kararı hakemin takdiridir. Hakem devam demiş, burada doğru olan devam etmekti. Penaltıya benzeyen açıları izlettiriyor."
Bahattin Duran: "Ben de bu topun kapalı olan sol dirseğinden döndüğünü görüyorum. Bu pozisyonda penaltı olmadığını düşünüyorum."
Bülent Yıldırım: "İzleyicilerimiz de kendi değerlendirmelerini yapacaklardır. Ben de bu pozisyonda VAR müdahalesinin ve penaltı kararının yanlış olduğu görüşündeyim."
Adana Demirspor'un 77. dakikada kazandığı penaltı doğru mu?
Bahattin Duran: "Futbolda olan şeyler bunlar. Tutup çekmemiş ve dengesini bozmamış. Normal ikili mücadele bu benim için. Burada oyunun devam etmesi gerekiyordu."
Deniz Çoban: "Adana Demirsporlu futbolcu, Galatasaraylı futbolcunun kolunu tutup kendisine doğru çekip sanki kendisi çekiliyormuş gibi yerde kalıyor. Asla penaltı değil benim için. Maçın skorunun rahatlığı hakeme de yansımış."
Bülent Yıldırım: "Futbol içerisindeki penaltıyı gerektiren 12. kuraldaki ihlallerden herhangi bir tanesini asla görmüyorum. Hatta kolu sıkıştıran ve ilk teması yapan burada Adana Demirsporlu oyuncu. Burada penaltıya benzeyen hiçbir şey yok. Çok hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum."
88. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda kırmı kart kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Penaltı çok doğru. Hakem bulunduğu yerden gördü. Tabanıyla kafasına teması gördü. Tabanıyla şiddetli müdahale. Açık bir kırmızı kart sahada verilmesi gerekiyordu."
Deniz Çoban: "Topla oynamış olmak, kontrolsüz davranışın cezasını ortadan kaldırmaz."
Bülent Yıldırım: "Çok net bir penaltı ve kırmızı kart."
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