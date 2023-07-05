Doğa Karakaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Dönence Rüzgar kimdir, hastalığı nedir? Doğa Karakaş hangi dizilerde oynadı?
Dönence dizisinde canlandırdığı Rüzgar karakteri ile dikkatleri çeken Doğa Karakaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Doğa Karakaş'ın kaç yaşında olduğu, nereli ve hangi dizilerde rol aldığı araştırılıyor. Dönence Rüzgar karakterinin kim olduğu ve hastalığının ne olduğu sorgulanıyor. Peki, Doğa Karakaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Dönence Rüzgar kimdir, hastalığı nedir? Doğa Karakaş hangi dizilerde oynadı?
Kanal D’nin yeni dizisinde Doğa Karakaş'ın canlandırdığı Rüzgar karakteri merak uyandırdı. Dönence dizisinin Rüzgar adlı karakterini kim oynuyor? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Peki, Doğa Karakaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Dönence Rüzgar kimdir, hastalığı nedir? Doğa Karakaş hangi dizilerde oynadı? İşte, Doğa Karakaş hakkında merak edilenler...
DÖNENCE RÜZGAR KİMDİR?
Rüzgar (17) özel gereksinimi olan bir gençtir. Sahip olduğu tek ailesi, her anında onun yanında olan ve birlikte olmaktan keyif aldığı ağabeyi Özgür’dür. Rüzgar, sempatik ve sıcakkanlı oluşuyla kasaba halkının gözdesidir. Özgür, onunla ilgili sırrı öğrenmesiyle birlikte Rüzgar’ı neler beklemektedir?
DOĞA KARAKAŞ KİMDİR?
Doğa Karakaş, 2002 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro Teras'ta Temel Oyunculuk Eğitimi ve Stanislavsky Metot Eğitimi aldı.
Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Doğa Karakaş, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2012'den itibaren Böyle Bitmesin, Çukur, 4N1K, Yalancı, Dönence dizilerinde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.
DOĞA KARAKAŞ OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
- Dönence (Rüzgar, TV Dizisi 2023)
- Yalancı (Ayaz, TV Dizisi 2021)
- 4N1K (Sinema Filmi 2020)
- Çukur (Genç Çetin, TV Dizisi 2019)
- Böyle Bitmesin (Fatih, TV Dizisi 2012-2013)
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