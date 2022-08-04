Michal Kadlec: 'Taraftarlara teşekkür ederim'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 23:00

Slovacko'da forma giyen Michael Kadlec, Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Fenerbahçe'de forması giyen Kadlec maçın ardından, "Kadıköy'de tekrar bulunmak çok güzeldi. Bizim açımızdan iyi bir gece olmadı, 3-0 kaybettik. Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıda elimize bazı fırsatlar geçti, gol atabilirdik ama maalesef atamadık. Aynı zamanda taraftarlara teşekkür ediyorum. Tezahüratlarda bulundular, adımı bağırdılar. Bana çok iyi yaklaştılar. Buradaki taraftarları, memleketimde de görmek istiyorum. Orada da buluşuruz umarım." ifadelerini kullandı