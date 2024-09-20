Michy Batshuayi'den derbi paylaşımı!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, Fenerbahçe maçı öncesi paylaşımda bulundu.
Sezon başında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi hafta sonu oynanacak derbi öncesi flaş bir paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılı futbolcu, Dragon Ball karakteri Majin Buu'nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşarak yanına kum saati koydu.
Belçikalı golcü, eski takımına karşı oynayacağı maç için sabırsız olduğu sinyalini verirken, birçok taraftar bu paylaşıma ilgi gösterdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
Etiketler: #michy batshuayi #fenerbahçe #galatasaray
Spor Haberleri
- Gaziantep Yamaç Paraşütü Festivali'nde kaza!
- Galatasaray camiasından derbi yorumu
- Michy Batshuayi'den derbi paylaşımı!
- Adnan Polat'tan Galatasaray camiasına çağrı
- Napoli cephesinden Osimhen açıklaması
- Ezgi Kılıç'tan bronz madalya!
- Portekiz'de gündem Orkun ve Kerem!
- Yeni teknik direktörden Zalewski kararı!
- Felipe Melo'dan derbi yorumu
- Dusan Alimpijevic: 'Beşiktaş taraftarı önemli parçamız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Arabada kadınla çıplak halde yakalandı'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı
- Platini'den futbolda devrim yaratacak öneri