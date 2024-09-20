Galatasaray'ın teklifini reddetmişti: Yeni teknik direktörden Zalewski kararı!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın yeni hocası Ivan Juric, kadro dışı bırakılan Nicola Zalewski'nin geleceğiyle ilgili önemli bir karar aşamasında olduğu iddia edildi.
Roma'da Daniele De Rossi'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ivan Juric, yeni takımındaki ilk maçında pazar günü Udinese'ye karşı sınav verecek. Juric'in bu karşılaşma öncesi kadroda önemli değişikliklere gidebileceği öne sürüldü.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Hırvat teknik adam, Palermo'da Gian Piero Gasperini'nin yardımcılığını yaparken birlikte çalıştığı Paulo Dybala'yı ilk 11'de başlatmayı planlıyor. Juric'in solda Angelino, sağda ise Zeki Çelik'e görev vermesi bekleniyor.
KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Haber detayında, 49 yaşındaki teknik adamın, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala ve Galatasaray'ın yaptığı teklifi kabul etmediği için Roma'da kadro dışı bırakılan Nicola Zalewski'yi de tekrardan takıma alacağı belirtildi.
Etiketler: #Nicola Zalewski #roma #Ivan Juric #galatasaray
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