Mick Schumacher'den korkunç kaza

Formula 1'de sezonun ikinci yarışının koşulduğu Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Haas pilotu Mick Schumacher korkutucu bir kaza yaptı. Alman pilot, sağlık görevlileri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 00:00
Mick Schumacher'den korkunç kaza
Abone Ol google-news

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde cumartesi günü koşulan sıralama turlarında Haas takımı adına yarışan Alman pilot Mick Schumacher'in çok sert bir biçimde bariyerlere çarpması nedeniyle kırmızı bayrak çekildi ve seans durduruldu.

Hemen hastaneye kaldırılan Alman pilotun takımı Haas yaptığı açıklamada, "Mick'in bilinci açık, arabadan çıktı ve şu anda hastaneye doğru yola çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in oğlu olan 23 yaşındaki Mick Schumacher, 2021 yılında Formula 1'de yarışmaya başlamıştı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler