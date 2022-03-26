Fenerbahçe'yi yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye Türkiye Kupası şampiyonu!
2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Safiport'u 71 - 58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediye şampiyonluğa ulaştı.
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu.
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında, Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı.
Karşılaşmayı 71 - 58 kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kupanın sahibi oldu.
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