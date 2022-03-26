Stefan Kuntz: Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Alman çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını belirtti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekiple birçok başarıya imza atmak için sabırsızlandığını dile getirdi.
Alman teknik direktör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile oynanan maçtan sonra kendisine olumlu ve olumsuz mesaj gönderenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye Milli Takımı'na gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyum. Bundan da önemlisi, sahip olduğumuz böylesine harika bir takımla ve siz taraftarlarımızla birlikte Türkiye ile birçok başarıya imza atmak için sabırsızlanıyorum."
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